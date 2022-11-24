Gaziantep'te Ümit Özdağ'a halkın sert tepkisi ile karşılaştı!

uriyeliler ile ilgili açıklamaları ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karkamış'ta siyasi açıklamalarını sürdürdüğü esnada vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. İlçede PKK'lı istemediklerini belirten vatandaşlar, Ümit Özdağ'ı ilçeden kovdu.