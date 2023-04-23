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Gazi Meclis 103 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir'de

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Giriş: 23.04.2023 09:51
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
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