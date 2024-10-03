Garipoğlu’nun mezarında neden kefen yoktu? “10 yıl içerisinde kefenin yok olması.”

Cem Garipoğlu’nun ölümüyle ilgili tartışmalar son buluyor. Lise öğrencisi 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u canice öldüren Garipoğlu’nun mezarı açıldı. Cesedin tamamı mezardan çıkarılıp adli tıp kurumuna götürüldü ve kimlik eşleşmesi yapılacak. Böylece, mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar mezarda kefenin olmamasına dair yaptığı açıklamalarda, “Kefenin yapıldığı materyal çok önemli ama 10 yıl içerisinde kefenin ortadan kalkmış olabileceği adli tıp açısından son derece muhtemel bir durum.

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