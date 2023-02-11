11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI! Azerbaycanlı kahramanlar A Haber'e anlattı: Öz ailemizden birini kurtarmış gibi oluyoruz

GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI! Azerbaycanlı kahramanlar A Haber'e anlattı: Öz ailemizden birini kurtarmış gibi oluyoruz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 15:51
Son dakika deprem haberi... Azerbaycanlı kurtarma ekibi 1 çocuğu 128 saat sonra enkazdan çıkardı. Hayat kurtaran kahramanlar o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. Allah-u Ekber nidalarıyla sevinen kahraman ekip yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye bir evladına daha kavuştu
Türkiye bir evladına daha kavuştu
Halit Ali Talha Türkiye’yi ağlattı
"Halit Ali Talha" Türkiye'yi ağlattı
GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
GARDAŞLARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Erdoğan: Devletin güvenli ellerinin sırtlarında!
Erdoğan: Devletin güvenli ellerinin sırtlarında!
Başkan Erdoğan: An birlik olma anıdır
Başkan Erdoğan: An birlik olma anıdır
Baba ve kızı böyle kavuştu!
Baba ve kızı böyle kavuştu!
Tüm KYK yurtları depremzedelere açılacak
Tüm KYK yurtları depremzedelere açılacak
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde!
Ölen annenin kucağında 128 saat...
Ölen annenin kucağında 128 saat...
Dağdan neden duman çıktı? İşte işin aslı
Dağdan neden duman çıktı? İşte işin aslı
A Haber ekranlarında tarihi anlar! İŞTE O AN
A Haber ekranlarında tarihi anlar! İŞTE O AN
Ahmet Şık devlete isyan çağrısında bulundu!
Ahmet Şık devlete isyan çağrısında bulundu!
Daha Fazla Video Göster