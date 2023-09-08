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G20 nedir? G20 hangi ülkelerden oluşur?

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Giriş: 08.09.2023 16:16
G20 Zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede liderler hangi başlıklar üzerinde yoğunlaşacak? Zirvenin hangi çekişmelere sahne olması bekleniyor? Detaylar özel dosya haberimizde...
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