G20 nedir? G20 hangi ülkelerden oluşur?

G20 Zirvesi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılacak. Peki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede liderler hangi başlıklar üzerinde yoğunlaşacak? Zirvenin hangi çekişmelere sahne olması bekleniyor? Detaylar özel dosya haberimizde...

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