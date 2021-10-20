20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak

Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2021 16:23
27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde turizme büyük katkı sağlayacak bir projede sona gelindi. Temelini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in attığı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 26 Ekim'de açılıyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rize’de korkutan heyelan: Panik anı kamerada
Rize'de korkutan heyelan: Panik anı kamerada
28 Şubat zihniyeti yine devrede! Dünden bugüne TÜSİAD duruşu
28 Şubat zihniyeti yine devrede! Dünden bugüne TÜSİAD duruşu
Dünden bugüne TÜSİAD duruşu!
Dünden bugüne TÜSİAD duruşu!
Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor!
Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor!
TBMM’de bütçe maratonu
TBMM'de bütçe maratonu
Eymen Kara davasında yeni detay!
Eymen Kara davasında yeni detay!
Skandal görüntü! Yollar asfaltsız kaldı
Skandal görüntü! Yollar asfaltsız kaldı
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar
CHP Genel Merkezi önünde gergin anlar
TÜGVA’ya çirkin saldırı! O anları anlattı
TÜGVA'ya çirkin saldırı! O anları anlattı
Avrupa Komisyonu’na Türkiye raporu tepkisi!
Avrupa Komisyonu’na Türkiye raporu tepkisi!
Başkan Erdoğan Nijerya’da
Başkan Erdoğan Nijerya'da
Daha Fazla Video Göster