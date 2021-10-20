20 Ekim 2021, Çarşamba
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Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak
27 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde turizme büyük katkı sağlayacak bir projede sona gelindi. Temelini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in attığı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 26 Ekim'de açılıyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.