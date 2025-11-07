07 Kasım 2025, Cuma

Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!

Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 13:54
Soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.
