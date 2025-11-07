Futbolda bahis operasyonunda gözaltı kararı!

Soruşturma kapsamında 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.

