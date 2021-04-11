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Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda HDP-PKK ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.