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Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var

A Haber
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Giriş: 11.04.2021 14:30
Güncelleme:11.04.2021 15:03
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda HDP-PKK ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.
Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı FRANSIZ TELEVİZYONUNDA PKK GERÇEĞİNİ ANLATTI
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