Fransız televizyonunda PKK gerçeğini anlattı! Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene: PKK ile HDP’nin kanıtlanmış bağlantıları var

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda HDP-PKK ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.

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