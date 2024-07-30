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Fransa’daki Olimpiyat açılış törenine tepki! Hangi mesajlar verildi, propaganda mı yapıldı?
Da Vinci'nin son akşam yemeği tablosunun tasviri, kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkekler ve hatta obezite güzellemesi. Paris'te Olimpiyat Meşalesi günler öncesinden yandı ama görüntüler tartışılmaya devam ederken Görüntüler tüm dünyada tepkileri beraberinde getirdi.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
A Haber'in mikrofon uzattığı vatandaşlar yaşananlara, "Erkeklerin makyaj yapıp çıkması falan biraz garip. Uygun bulmuyorum esefle kınıyorum. Spor müsabakası bence hoş olmamış. Avrupa kendini çok modernmiş gibi sunsa da bu tarz eylemler kendilerinin yozlaşmasına neden oluyor." diyerek tepki gösterdi.
DİNİ TEMELLER AŞAĞILANDI
Gelişmeyi değerlendiren SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Metin Özkan, "Hristiyanlardan tutun Katoliklere Müslümanlardan tutun her kesimin tepkisini çektiğini görüyoruz. Şu anda Paris Olimpiyatlarını izleyen herkes hemfikir olduğu bir konu vardır o da şu artık ahlaki değerlerin geri planda bırakıldığı bir dünya düzeni arzulanıyor. Dini değerlerin tamamına karşı bir topyekün bir savaş açıldığına dair söylemler söz konusu. Batı'da da yankı buldu. Son akşam yemeğinin obezite ile eşleştirilmesi. Oradaki figürlerin kullanılması. Tabii ki de genel çerçevede baktığımız zaman dini temellerin aşağılanmasıyla alakalı ilişkisi olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.