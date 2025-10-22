Filistinli cenazelerde işkence ve darp izleri! İsrail’in organ hırsızlığı belgelendi

Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası Filistin'e teslim edilen cenazeler, soykırımcı İsrail'in vahşi yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Büyük çoğunluğunda işkence ve darp izlerine rastlandığını anlatan Gazze Hastaneleri Genel Müdürü, "İsrail'in organ hırsızlığı yaptığı da belgelendi" dedi. Öte yandan katil İsrail'in enkaza çevirdiği Gazze'de Filistinli bir baba ve oğlunun umut dolu kahkahaları yankılandı, "Yeniden inşa edeceğiz ama parayla değil, ellerimizle. Ama inşallah paradan daha güzelini göreceksiniz." dedi.

