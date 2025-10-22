22 Ekim 2025, Çarşamba

Filistinli cenazelerde işkence ve darp izleri! İsrail'in organ hırsızlığı belgelendi

Filistinli cenazelerde işkence ve darp izleri! İsrail'in organ hırsızlığı belgelendi

Giriş: 22.10.2025 09:53
Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası Filistin'e teslim edilen cenazeler, soykırımcı İsrail'in vahşi yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Büyük çoğunluğunda işkence ve darp izlerine rastlandığını anlatan Gazze Hastaneleri Genel Müdürü, "İsrail'in organ hırsızlığı yaptığı da belgelendi" dedi. Öte yandan katil İsrail'in enkaza çevirdiği Gazze'de Filistinli bir baba ve oğlunun umut dolu kahkahaları yankılandı, "Yeniden inşa edeceğiz ama parayla değil, ellerimizle. Ama inşallah paradan daha güzelini göreceksiniz." dedi.
