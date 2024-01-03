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Filistin'e destek yürüyüşündeki alçak saldırıya arka çıkan CHP yandaşı Altaylı'ya soruşturma!

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Giriş: 03.01.2024 09:11
CHP yandaşı Fatih Altaylı, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir'i "Sen Arap sevicisin" diyerek yumruklayıp kanlar içerisinde bırakan provokatöre arka çıkmıştı. Altaylı "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resmen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
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