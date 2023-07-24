Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas kritik görüşme öncesi Ankara'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın yapılacak görüşme için Ankara'ya geldi. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.