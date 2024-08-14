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Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Hangi konular masada?

Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Hangi konular masada?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 20:21
Güncelleme:14.08.2024 20:24
Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detayları ise A Haber editörü Hakan Bacaksız Ankara'dan aktardı. Bacaksız görüşmede masaya yatırılacak konuların başında 'İsrail’in Gazze’de devam eden katliamı' olduğunu belirtti.
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