14 Ağustos 2024, Çarşamba
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Filistin Devlet Başkanı Ankara'da! Hangi konular masada?
Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin detayları ise A Haber editörü Hakan Bacaksız Ankara'dan aktardı. Bacaksız görüşmede masaya yatırılacak konuların başında 'İsrail’in Gazze’de devam eden katliamı' olduğunu belirtti.