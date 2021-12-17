FETÖ’nün yargısal darbe girişimi! 17-25 Aralık’ta neler yaşandı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden 8 yıl geçti. Peki o süreçte neler yaşandı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır olayın perde arkasını canlı yayında anlattı.

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