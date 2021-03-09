09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'nün hücre evinde uyuşturucu üretimi!

FETÖ'nün hücre evinde uyuşturucu üretimi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2021 16:15
Güncelleme:09.03.2021 16:23
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün Keçiören'deki hücre evine yapılan baskında firari eski emniyet müdürü M.E yakalandı. Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi. Bunun üzerine firari şüphelinin evde bulunan oğlu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan 1'inci sınıf eski emniyet müdürleri M.Ö. ile M.E.'nin, örgütün gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiklerini belirledi. Keçiören ilçesindeki binada iki ayrı gaybubet evine düzenlenen operasyonda M.E. gözaltına alınırken, M.Ö.'nün evde olmadığı tespit edildi.

HÜCRE EVİNDE UYUŞTURUCU ÜRETİMİ
M.Ö.'nün evinde yapılan aramada uyuşturucu imal edilen özel bir alan tespit edildi. Branda ile çevrilen bölmede saksılar içinde hint keneviri ve uyuşturucu imal edilmesinde kullanılan düzenek ele geçirildi. Bunun üzerine firari şüphelinin evde bulunan oğlu gözaltına alındı.

ÖRGÜTE AİT DÖKÜMANLARA EL KONULDU
İki adreste yapılan aramalarda ele geçirilen örgüte ait dökümanlara el konuldu. İkisi de Bylock kullanıcısı olan eski emniyet müdürlerinden M.E. emniyete götürülürken, M.Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

FETÖ'nün hücre evinde uyuşturucu üretimi!
FETÖ'nün hücre evinde uyuşturucu üretimi!
İşlek caddelere sınırlı giriş
İşlek caddelere sınırlı giriş
Türkiye'de ilk kez uygulanacak
Türkiye'de ilk kez uygulanacak
Kadına şiddete karşı yeni adım!
Kadına şiddete karşı yeni adım!
Firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı
Firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı
Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de
Türkiye'nin yerli elektrikli traktörü A Haber'de
Büyük kongre öncesi kritik MYK
Büyük kongre öncesi kritik MYK
İmamoğlu krizine yorum: İttifakın itirafı
"İmamoğlu" krizine yorum: İttifakın itirafı
AK Parti ve MHP'den tweet krizi hakkında flaş açıklama!
AK Parti ve MHP'den tweet krizi hakkında flaş açıklama!
İnşaatta ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
İnşaatta ölü bulunmuşlardı! Son görüntüleri ortaya çıktı
Türk siyasetinin dönüm noktası
Türk siyasetinin dönüm noktası
HİSAR-O hedefleri vurdu testleri başarıyla geçti!
HİSAR-O hedefleri vurdu testleri başarıyla geçti!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ