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02.12.2019

FETÖ'nün çocuk istismarı! Algı operasyonunda çocukları da kullandılar

Fetullahçı Terör Örgütü algı operasyonunda çocukları da kullandı. Talimat Pensilvanya'dan geldi, FETÖ elebaşı Gülen örgüt üyelerine, ''dışarıda bakacak yakınınız olsa bile cezaevinde çocuklarınızla kalın'' mesajını verdi. Amaç, kamuoyunda 'hamile kadınlar tutuklanıyor, doğum yapan kadınlar mahkum ediliyor' algısı oluşturmaktı. Bunun için doğum yapan örgüt üyeleri, hastane odalarındaki fotoğraflarını dahi sosyal medyadan servis etti. FETÖ'cü kadınlara hamile kalmaları yönünde de talimat gönderildi. Bu yolla cezaevlerinde kalan çocuk sayısı, FETÖ operasyonlarının başladığı 2014 yılından bu yana ikiye katlandı. 2014'de cezaevlerinde kalan çocuk sayısı 421'ken, bu rakam 2019 itibarıyla 862'ye ulaştı. Çocuklar üzerinden duygu sömürüsü yapmaya kalkan örgüt, operasyonlar öncesinde 2012 yılında hapishanelerde bulunan 444 bebek ve çocuk için hiçbir girişimde bulunmadı.

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