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FETÖ’den tiyatro kisvesi altında propaganda

FETÖ’den “tiyatro” kisvesi altında propaganda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 15:48
Avrupa'daki Türkiye karşıtı faaliyetlerine hız kesmeden devam eden FETÖ, bu kez Balkanlar'da kendini gösterdi. Bosna Hersek'te gösterilen FETÖ bağlantılı sözde tiyatro oyununda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in propagandası yapıldı Türkiye hedef alındı. Skandal sonrası Türkiye'den Bosna Hersek yönetimine protesto notası verildi.
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FETÖ’den tiyatro kisvesi altında propaganda
FETÖ’den tiyatro kisvesi altında propaganda
FETÖ’den “tiyatro” kisvesi altında propaganda
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