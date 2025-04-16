16 Nisan 2025, Çarşamba
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FETÖ’den “tiyatro” kisvesi altında propaganda
Avrupa'daki Türkiye karşıtı faaliyetlerine hız kesmeden devam eden FETÖ, bu kez Balkanlar'da kendini gösterdi. Bosna Hersek'te gösterilen FETÖ bağlantılı sözde tiyatro oyununda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in propagandası yapıldı Türkiye hedef alındı. Skandal sonrası Türkiye'den Bosna Hersek yönetimine protesto notası verildi.