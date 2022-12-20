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FETÖ'cü Bülent Keneş iade edilecek mi? Son kararı İsveç Bakanlar Kurulu verecek

A Haber
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Giriş: 20.12.2022 13:30
Güncelleme:20.12.2022 13:38
FETÖ'cü Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi, İsveç tarafından reddedilmişti. İsveç Adalet Bakanı, Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı, Bakanlar Kurulu'nun vereceğini söyledi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Hollanda'dan son gelişmeleri aktardı.
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