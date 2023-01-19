19 Ocak 2023, Perşembe
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FETÖ ihaneti MİT TIR’ları kumpası 9. yılında! Kumpas nasıl uygulamaya konuldu?
FETÖ, ülke yönetimini ele geçirmek için bundan 9 yıl önce yeni bir kumpas planlamıştı. Terör örgütü, devleti zaafiyete düşürerek hükümeti ele geçirmeyi hedefliyordu. Amaç Milli İstihbarat Teşkilatı'nın imajını zedelemekti. FETÖ'nün 2014 yılında sahneye koyduğu MİT TIR’ları ihanetinde kumpas nasıl kuruldu, kimler devreye girdi? İşte o gün ve perde arkası…