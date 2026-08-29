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Ankaralılar hangi araçları tercih ediyor?
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Ankaralılar hangi araçları tercih ediyor?

Ankara'da kullanılan en yaygın araç türü hangisi? Ankaralılar hangi araçları tercih ediyor? Sedan araçlar mı, SUV araçlar mı, hatchback araçlar mı? Yoksa elektrikli ya da hibrit araçlar mı tercih ediliyor?

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