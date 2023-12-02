02 Aralık 2023, Cumartesi
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Fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığı! Neler yaşandı? Detaylar A Haber'de...
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fenomenler soruşturması ve futbol dünyasında gizli fon dolandırıcılığında yeni detaylar ortaya çıktı. Fenomenlere soruşturma genişledi fon dolandırıcılığında ise Seçil Erzan'ın cep telefonundan çıkacak yazışmalar bekleniyor. Konu, Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Dubai dönüşü gazetecilerin soruları üzerine iki konuyla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.