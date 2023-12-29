29 Aralık 2023, Cuma
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Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'kibir' ayarı: Varsa bi psikolojik sorununuz tedavi olun Ekrem bey
Geçtiğimiz günlerde yandaş Sözcü TV ekranında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TOKİ'nin sosyal konut projeleri ile ilgili asılsız iddialarda bulunmuştu. Yalanlar sonrası TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yanına bağlanmak istemesiyle adeta panik atak geçiren İmamoğlu sinirini Sözcü TV sunucu Senem Toluay Ilgaz'dan çıkarmıştı. Yaşanan skandal sonrası CHP yandaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu. “Gazeteciye ayar çekemezsiniz” diyen CHP yandaşı Portakal, " Siz bizimle aynı seviyedesiniz, hepimizle aynı seviyedesiniz. Bize ayar vermek gibi had bildirmek yapamazsınız. Varsa psikolojik bir sorununuz sıkıntınız Ekrem Bey tedavi olun diyeceğim size. O yüzden gazetecinin de işine karışmayın” ifadelerini kullandı.