Fahri müfettişin kestiği cezaya iptal! Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?

İzmir'de fahri trafik müfettişinin, "sürücünün emniyet şeridini ihlal ettiği"ni ileri sürerek kestiği cezayı, mahkeme iptal etti. Fahri trafik müfettişleri bu cezaları nasıl kesiyor? Hukuki geçerliliği ne? Akıllardaki soruların cevaplarını Sefer Ayçe’nın konuğu olan Ali Onar verdi.

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