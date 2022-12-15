15 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Fahri müfettişin kestiği cezaya iptal! Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?
İzmir'de fahri trafik müfettişinin, "sürücünün emniyet şeridini ihlal ettiği"ni ileri sürerek kestiği cezayı, mahkeme iptal etti. Fahri trafik müfettişleri bu cezaları nasıl kesiyor? Hukuki geçerliliği ne? Akıllardaki soruların cevaplarını Sefer Ayçe’nın konuğu olan Ali Onar verdi.