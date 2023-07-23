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Fahiş kirayla mücadele yeni önlem planı! Boş tutulan eve vergi yolda

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 16:09
Kira ve konutta fahiş fiyatla mücadele kapsamında hükümet bir dizi tedbiri hayata geçirecek. O önlemlerden biri yurt dışında da uygulanan "boş ev vergisi" uygulaması. Ek vergiyle amaç ev sahiplerini boş evlerini kiraya vermeye teşvik etmek.
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