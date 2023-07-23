Fahiş kirayla mücadele yeni önlem planı! Boş tutulan eve vergi yolda

Kira ve konutta fahiş fiyatla mücadele kapsamında hükümet bir dizi tedbiri hayata geçirecek. O önlemlerden biri yurt dışında da uygulanan "boş ev vergisi" uygulaması. Ek vergiyle amaç ev sahiplerini boş evlerini kiraya vermeye teşvik etmek.

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