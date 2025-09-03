03 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor! Yasal düzenleme ile vergi artışı sınırlanacak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 16:31
Emlak vergisinde rayiç bedellerin bazı ilçelerde 10 ila 20 kata varan oranda artması üzerine hükümet harekete geçti. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşı koruyacak yeni bir kanun hazırlanıyor. Peki yeni düzenlemenin ayrıntılarında neler var? A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan gayrimenkul uzmanı Şenay Araç anlattı.
