03 Eylül 2025, Çarşamba
Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor! Yasal düzenleme ile vergi artışı sınırlanacak
Emlak vergisinde rayiç bedellerin bazı ilçelerde 10 ila 20 kata varan oranda artması üzerine hükümet harekete geçti. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinde vatandaşı koruyacak yeni bir kanun hazırlanıyor. Peki yeni düzenlemenin ayrıntılarında neler var? A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan gayrimenkul uzmanı Şenay Araç anlattı.