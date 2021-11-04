06 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Facebook temsilcisi bugün Meclis’te olacak ve soruları yanıtlayacak

Facebook temsilcisi bugün Meclis’te olacak ve soruları yanıtlayacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2021 11:22
Güncelleme:04.11.2021 11:31
Türkiye'de temsilcilik açan sosyal ağ şirketlerine bu kez TBMM yolu göründü. Bugün ilk kez bir Facebook temsilcisi TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapacak. Sonrasında ise sırada Twitter da olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Bu toplantı milyonlarca Facebook kullanıcısını ilgilendiriyor. Bundan 1 ay önce 4 Ekim'de Facebook çöktü ve daha sonra 1,5 milyardan fazla kullanıcının kişisel bilgilerinin satışa sunulduğu iddiaları ortaya atıldı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekilleri bunun gerçek olup olmadığını soracaklar. Türkiye'deki kullanıcılar ile ilgili herhangi bir olumsuz olup olmadığı araştırması yapılacak. Türkiye, kişisel verilerin korunması konusunda özellikle duruyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlar konusu da toplantıda gündeme gelecek. Facebook temsilcisinin yönetilen sorulara vereceği cevaplar merakla bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklarla tek tek ilgilendi şarkı söyledi
Çocuklarla tek tek ilgilendi şarkı söyledi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda
"Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda"
İYİ Partili Türkkan’dan şehit yakınına küfür!
İYİ Partili Türkkan'dan şehit yakınına küfür!
Emin Çölaşan’dan 28 Şubat zihniyeti Yaşam tarzı üzerinden yeniden provokasyon
Emin Çölaşan'dan 28 Şubat zihniyeti Yaşam tarzı üzerinden yeniden provokasyon
Bitmeyen yol çalışması! Artık çileye döndü
Bitmeyen yol çalışması! Artık çileye döndü
KKTC’de hükümet kuruldu!
KKTC’de hükümet kuruldu!
CHP’ye tezkere tepkisi
CHP'ye tezkere tepkisi
Powerbank patlaması neden oluyor?
Powerbank patlaması neden oluyor?
İnternet anketleri gerçeği yansıtıyor mu?
İnternet anketleri gerçeği yansıtıyor mu?
Üniforma ile fotoğraf paylaşma tehlikesi!
Üniforma ile fotoğraf paylaşma tehlikesi!
Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
Başkan Erdoğan gençlerle basketbol oynadı
Daha Fazla Video Göster