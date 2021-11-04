Facebook temsilcisi bugün Meclis’te olacak ve soruları yanıtlayacak

Türkiye'de temsilcilik açan sosyal ağ şirketlerine bu kez TBMM yolu göründü. Bugün ilk kez bir Facebook temsilcisi TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapacak. Sonrasında ise sırada Twitter da olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Bu toplantı milyonlarca Facebook kullanıcısını ilgilendiriyor. Bundan 1 ay önce 4 Ekim'de Facebook çöktü ve daha sonra 1,5 milyardan fazla kullanıcının kişisel bilgilerinin satışa sunulduğu iddiaları ortaya atıldı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekilleri bunun gerçek olup olmadığını soracaklar. Türkiye'deki kullanıcılar ile ilgili herhangi bir olumsuz olup olmadığı araştırması yapılacak. Türkiye, kişisel verilerin korunması konusunda özellikle duruyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonlar konusu da toplantıda gündeme gelecek. Facebook temsilcisinin yönetilen sorulara vereceği cevaplar merakla bekleniyor.