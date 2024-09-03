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Evlat nöbetinde 5 yıl geride kaldı

Evlat nöbetinde 5 yıl geride kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 14:43
Diyarbakır anneleri'nin evlat nöbetinde 5 yıl geride kaldı. Terör örgütünün pençesinden çocuklarını kurtarmak isteyen aileler eski HDP il binası önünde başlattıkları eylemlerini sürdürmekte kararlı. Eyleme katılan 376 aileden 55'i evlatlarına kavuştu.
Evlat nöbetinde 5 yıl geride kaldı
Evlat nöbetinde 5 yıl geride kaldı
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