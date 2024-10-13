Eurofighter'ın özellikleri neler? Neden önemli? Almanya Başbakanı 19 Ekim’de Türkiye’de!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında almanya engeli kalkıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı. Murat Sekban Eurofighter'ın özelliklerini anlattı.

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