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Eurofighter'ın özellikleri neler? Neden önemli? Almanya Başbakanı 19 Ekim’de Türkiye’de!

Eurofighter'ın özellikleri neler? Neden önemli? Almanya Başbakanı 19 Ekim’de Türkiye’de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 14:08
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında almanya engeli kalkıyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı. Murat Sekban Eurofighter'ın özelliklerini anlattı.
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