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Prof. Dr. Selami Kuran'dan Özgür Özel'e A Haber tepkisi: Siyaset dili tehdit dili değildir
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Prof. Dr. Selami Kuran'dan Özgür Özel'e A Haber tepkisi: Siyaset dili tehdit dili değildir

Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in A Haber'e yönelik skandal açıklamalarını canlı yayında değerlendirdi. Siyaset dili ile tehdit dilinin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Basın özgürlüğü ve toplantı hakkının anayasal güvence altında olduğunu hatırlatan Kuran, gösterilerin barışçıl olması gerektiğini belirterek "Siyaset dili farklı bir şeydir, tehdit dili farklı bir şeydir." dedi. Kuran, siyasi aktörlerin kullandığı üslubun önemine dikkat çekti.

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