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Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici son yolculuğuna uğurlandı!

Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici son yolculuğuna uğurlandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 22:58
Eski MHP Gençlik Kolları Başkanı ve eski Milletvekili Mehmet Ekici, bugün Ankara'da hayatını kaybetti. Ekici, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara İncek Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Ekici'nin cenazesine, Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekici'nin damadı ve eski Milletvekili Sinan Oğan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın ile MHP'li vekiller katıldı.
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Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici son yolculuğuna uğurlandı!
Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici son yolculuğuna uğurlandı!
Eski MHP Milletvekili Mehmet Ekici son yolculuğuna uğurlandı!
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