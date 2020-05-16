Eski CIA Ajanı Steele'den çarpıcı koronavirüs açıklaması: Bilinçli olarak yayıldı

A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında Eski CIA Ajanı Robert David Steele’den koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarına yer verildi. Eski CIA Ajanı Steele koronavirüs pandemisiyle ilgili “Koronavirüs sahte bir pandemi. Virüs bilinçli olarak yayıldı” ifadelerini kullandı.