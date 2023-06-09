Esenler’de kentsel dönüşüm süreci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi ile başlayan yarısı bizden projesi kentsel dönüşümde yeni bir heyecan başlattı. Bu heyecanın en yoğun yaşandığı şehirse İstanbul. İstanbul'un nüfusu kalabalık ilçelerindeki kentsel dönüşümde durum ne? A Haber İstanbul’un nabzını tutmaya Esenler'den başladı.