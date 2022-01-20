Ermeni terör örgütü Asala katliamları nasıl gerçekleştirdi?

Ermeni terör örgütü Asala 47 yıl önce bugün, Lübnan’da kuruldu. Aynı yıl kurulan JCAG adlı örgütle birlikte çok sayıda kanlı eylem gerçekleştiren asala, 31 Türk diplomat ve yakınlarının ölümüne neden oldu. Peki, bu terör örgütleri nasıl kuruldu? Hangi kanlı cinayetleri işledi? Detaylar A Haber Dış Haberler Editörü Neslihan Önder'in hazırladığı dosya haberimizde.

Ermeni diasporasının desteğiyle Asala, 15 temmuz 1983'te Paris Orly Havalimanı'ndaki Türk hava yolları bürosu önüne bomba yerleştirdi. Patlamada ikisi Türk, dördü Fransız, biri Amerikalı ve biri İsveçli sekiz kişi hayatını kaybetti. 28'i Türk 55 kişi yaralandı. Fransız yargısı, Orly katliamını yapan örgüt üyelerine 30 ay ceza vermekle yetindi sadece.

Yıllarca Türk diplomatlarına karşı düzenlenen saldırılara kayıtsız kalan Fransa için 1983 Orly Havalimanı saldırısı dönüm noktası oldu. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı saldırılar sonrası Fransa, Asala üzerindeki baskıları artırdı. O tarihe kadar açık şekilde asala terörüne destek veren diğer ülkeler de, saldırılar kendi vatandaşlarına zarar vermeye başlayınca teröre desteklerinden vazgeçti.

28 Nisan 1984 tarihinde Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde görevli sekreter Şadiye Yönder'in eşi işadamı Işık Yönder, hain terörün kurbanı oldu. Terör örgütü Asala İran'da defalarca Türk vatandaşlarına yönelik saldırılar yaptı. O saldırılardan biri 84 yılında hemen arkamda görülen caddede yaşandı. İş adamı Işık Yönder, elçilikte görevli eşiyle birlikte aracıyla tam bu caddeden geçerken motosikletli 2 Asala mensubunun saldırısına uğradı ve burada şehit oldu.

4 Temmuz 1994'te ise son cinayetini işledi Asala. Atina büyükelçiliği müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nun şehitlik mertebesine Ulaştığı haberi geldi türkiye'ye. Örgütün kurucularından Agop agopyan 1988 yılında öldürüldü. Asala'yı hedef alan karşı eylemler örgüte büyük darbe vurdu. Türkiye'nin örtülü operasyonlar yaptığı ve asala militanlarının Peşine düşerek etkisiz hale getirdiği iddia edildi. Ancak bu hiçbir zaman ispatlanamadı. Türkiye de bunu kabul eden bir açıklama yapmadı. Asala ermeni halkından da aradığı desteği bulamayınca dağıldı...