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Erkan Tan: CHP ve azılı düşmanlarımız paslaşıyorlar

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Giriş: 02.10.2020 09:35
Güncelleme:02.10.2020 09:35
A Haber spikeri Erkan Tan, Ermenistan-Azerbaycan geriliminde CHP’nin tavrını değerlendirdi. Tan, “Azılı düşmanlarımızın Türkiye’de işbirlikçileri var, CHP ile paslaşıyorlar.” dedi.

Erkan Tan "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, can Azerbaycan'la bir ve beraberiz; kanımızla, canımızla, varlığımızla. Azerbaycan'a saldırıyorlar, hedef Türkiye'dir! Ermenistan diye bir yer oluşturdular. Türkiye'nin Orta Asya ile bağlantısını koparmak için bunu yaptılar. Azılı düşmanlarımızın Türkiye'de işbirlikçileri var. Nereden mi biliyoruz? Paslaşıyorlar! Buradan CHP'li Ünal Çeviköz laf söylüyor; azılı düşmanlarımız, bizi boğmak isteyenler CHP'li Ünal Çeviköz'ün lafını ve pasını alıp karşımıza çıkıyorlar. Paslaşıyorlar!" ifadelerini kullandı.

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