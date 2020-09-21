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Erkan Tan: Avrupa Birliği Yunanistan'ı pis işleri için kullanıyor

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Giriş: 21.09.2020 11:19
Güncelleme:21.09.2020 11:20
A Haber spikeri Erkan Tan, Yunan gazetesinin hakaret içerikli manşetini değerlendirdi. Gazetenin arkasında terör örgütlerinin de olduğunu ifade eden Tan, “Avrupa Birliği Yunanistan'ı pis işleri için kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Erkan Tan, "Yunanistan'daki o paçavra gazete isimli bir terör örgütü, arkasında terör örgütü PKK-PYD-YPG'yi koruyan, kollayanlar da var. Yunanistan böyle işte: Kiralık katil. Avrupa Birliği Yunanistan'ı tuttu, kiraladı; pis işleri için kullanıyor. Arkada Avrupa Birliği var. Fransa da piyon kabul etmek istemese de. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Fransa, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri… Bunları karşımıza kim dikti? Asıl motivasyon Siyonist Yahudiler. İsrail bunlarla beraber. Bu cephede bir haçlı savaşı ruhu var." dedi.

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