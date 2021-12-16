16 Aralık 2021, Perşembe
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Eren Kış-8 operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Kış-8 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.. İç Güvenlik EREN Kış-8 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12-15 Aralık 2021 tarihleri arasında Jandarma SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, (6) terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti..
BİRİ YEŞİL KATEGORİDE YER ALAN, TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi..
BİRİ YEŞİL KATEGORİDE YER ALAN, TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin Bölgesinde sözde Eyalet ve YPS Sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL ödülle Yeşil kategoride aranan, Hira kod adlı Deniz Orak adındaki terörist olduğu tespit edildi..