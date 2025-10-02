02 Ekim 2025, Perşembe

Erdoğan'dan CHP'ye 'protesto' cevabı! Kantin solcusu

Erdoğan'dan CHP'ye 'protesto' cevabı! "Kantin solcusu "

Giriş: 02.10.2025 22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün genişletilmiş il başkanları toplantısına başkanlık etti. CHP’nin Meclis’i protestosuna değinen Erdoğan, “CHP’nin Meclis açılışından firar etmek için öne sürdüğü saçmalıkların nazarımızda kıymeti yoktur” dedi. Özgür Özel’i de “AK Parti yıpransın diye sabah akşam kriz duasına çıkıyor” sözleriyle eleştirdi. Erdoğan, toplantıda AK Parti teşkilatına da önemli uyarılarda bulundu.
