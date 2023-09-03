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Erdoğan çocukluk arkadaşıyla görüştü

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Giriş: 03.09.2023 12:37
Başkan Erdoğan İstanbul'da su ürünleri av sezonunu açtıktan sonra görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Telefondaki kişi çocukluk arkadaşı Selami Dalka'ydı. Şimdi hem o samimi sohbeti, hem de Dalka'nın daha sonra A Haber'e yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getiriyoruz.
Erdoğan çocukluk arkadaşıyla görüştü
Erdoğan çocukluk arkadaşıyla görüştü
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