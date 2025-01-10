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Erdoğan: CHP rejimin düşmesini hazmedemedi

Erdoğan: CHP rejimin düşmesini hazmedemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 17:49
AK Parti Denizli Kongresi’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler üzerinden CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. "büyük bir halk ihtilali gerçekleşti ama CHP’de matem havası var" dedi. Dünyada kartların yeniden karıldığına dikkati çeken Erdoğan, "ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız." dedi. Başkan Erdoğan Türkiye yüzyılını mutlaka inşa edeceklerinin de altını çizdi.
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