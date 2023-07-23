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Enkazdan kurtulan Rüveyda’nın başarı hikayesi! YKS’de ilk bine girdi

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Giriş: 23.07.2023 09:44
Atike Rüveyda Şimşek asrın felaketinde Adıyaman'daki evlerinin enkazında kaldı. Beton yığınlarının altından yaralı kurtarılan Rüveyda, tedavisinin ardından üniversite sınavı hazırlığına bıraktığı yerden başladı. YKS'de Türkiye 690'ıncısı olan Rüveyda başarısının mutluluğunu yaşıyor.
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