Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber’de değerlendirdi

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Doç. Dr. Nurullah Gür, Türkiye’nin enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun yıl sonunda tek haneli rakamlara inebileceğini aktaran Gür, ‘’Haziran’da biraz yükselme bekliyoruz ama Temmuz ayı itibariyle düşüş gelecek.’’ dedi.