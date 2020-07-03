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Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber’de değerlendirdi

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Giriş: 03.07.2020 00:08
Güncelleme:03.07.2020 00:15
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Doç. Dr. Nurullah Gür, Türkiye’nin enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonun yıl sonunda tek haneli rakamlara inebileceğini aktaran Gür, ‘’Haziran’da biraz yükselme bekliyoruz ama Temmuz ayı itibariyle düşüş gelecek.’’ dedi.
Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber’de değerlendirdi
Enflasyon verileri nasıl gelecek? Doç. Dr. Nurullah Gür A Haber’de değerlendirdi
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