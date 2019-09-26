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26.09.2019

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tüyleri diken diken eden klip

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı klip dakikalar içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu. Türk polisinin eğitim ve operasyon görüntülerinin yer aldığı video, “Söyleyin, ölmedik biz daha. Anlatın. Bitmeyiz biz asla. Şehitlerin sözündeyiz biz. Hainlerin izindeyiz biz” notuyla paylaşıldı.

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