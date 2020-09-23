23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Emine Erdoğan’dan 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan’dan 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 15:15
Güncelleme:23.09.2020 15:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla işaret dili farkındalığına dikkat çekti. Emine Erdoğan, "Herkesi işaret dili farkındalığına davet ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, işaret diliyle, "Sevginin dili ortak dilimizdir. Dünya İşaret Dili Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan’dan 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan’dan 'Dünya İşaret Dili Günü' paylaşımı
Yan etkileri var mı?
Yan etkileri var mı?
İP'te deprem! 18 vekil isyan bayrağı çekti
İP'te deprem! 18 vekil isyan bayrağı çekti
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı!
Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı!
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi
Erol Mütercimler hakkında flaş iddianame!
Erol Mütercimler hakkında flaş iddianame!
HES kodu olmayan giremeyecek...
HES kodu olmayan giremeyecek...
İYİ Parti'de kongre sonrası deprem: Koray Aydının istifası istendi
İYİ Parti'de kongre sonrası deprem: Koray Aydının istifası istendi
Bomba sözler: Türkiye yalnız değil
Bomba sözler: Türkiye yalnız değil
Başkan Erdoğan - Merkel görüşmesinin yankıları
Başkan Erdoğan - Merkel görüşmesinin yankıları
HES kodu olmayan giremeyecek...
HES kodu olmayan giremeyecek...
Binbaşı Kurt’un katili Amanoslar’da öldürüldü
Binbaşı Kurt’un katili Amanoslar’da öldürüldü
Daha Fazla Video Göster