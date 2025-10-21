Emine Erdoğan, Kuveyt’te Al Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Kuveyt’in sembol yapılarından Al Salam Sarayı Müzesi’ni gezdi. Müzenin mimarisi, yapılış süreçleri ve yeniden inşası hakkında bilgi alan Erdoğan, önemli devlet adamlarının ziyaret fotoğraflarını inceledi. Ziyaretin ardından sarayın yetkilileriyle öğle yemeği yiyen Emine Erdoğan, anı defterine, müzelerin kültürel diplomasi ve yumuşak güç açısından önemine dikkat çeken mesajını yazdı. Erdoğan, ziyaretin Kuveyt’in zengin kültürünü tanımak açısından önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

