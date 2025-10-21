21 Ekim 2025, Salı

Emine Erdoğan, Kuveyt’te Al Salam Sarayı Müzesi’ni ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 18:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, Kuveyt’in sembol yapılarından Al Salam Sarayı Müzesi’ni gezdi. Müzenin mimarisi, yapılış süreçleri ve yeniden inşası hakkında bilgi alan Erdoğan, önemli devlet adamlarının ziyaret fotoğraflarını inceledi. Ziyaretin ardından sarayın yetkilileriyle öğle yemeği yiyen Emine Erdoğan, anı defterine, müzelerin kültürel diplomasi ve yumuşak güç açısından önemine dikkat çeken mesajını yazdı. Erdoğan, ziyaretin Kuveyt’in zengin kültürünü tanımak açısından önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.
