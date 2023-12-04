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Emekliye ikramiye düzenlemesi TBMM’de! İlk evini alacaklara kredi desteği

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 09:43
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta yoğun mesai yapacak. Gündemde 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Emeklilere 5 bin lira ek ödemeye ilişkin düzenleme de Genel Kurul’da görüşülecek. İlk evini alacaklar için de kredi desteği geliyor. Peki düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve tarihleri belli oldu mu? Emekliler nasıl ikramiye alacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
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