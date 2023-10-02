Emekli zammına ilişkin son kulisler! Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin iyileştirici adımlar atılacağının müjdesini vermişti. Bu kapsamda gözler "Emekliye zammı ne zaman Meclis'e gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Merak edilen detayları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doçent Doktor Resul Kurt, A Haber canlı yayınında verdi.