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Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol A Haber'de yorumladı: Fransa Türkiye'ye düşman gibi bakıyor

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Giriş: 10.09.2020 23:22
Güncelleme:10.09.2020 23:32
Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol, A Haber'de Fransa'nın Avrupa'daki planını ve Türkiye'ye bakışını yorumladı. Ekonomisi Almanya'ya bağlı olmasına rağmen Fransa'nın Avrupa'nın en büyük gücü gibi hareket etmek istediğini belirten Çelikkol, "Türkiye'ye de düşman gözüyle bakıyorlar" dedi.

A Haber canlı yayınının konuğu olan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol, Fransa'nın Türkiye ve Avrupa'ya karşı duruşunu değerlendirdi.

"ALMANYA'NIN SINIRLANDIRMASINI KULLANIYOR"

Fransa'nın çökmüş ekonomiye rağmen Almanya'nın kısıtlamasını kullandığını belirten Çelikkol, "AB içinde Fransa ile Almanya arasında bir çekişme olduğunu biliyoruz ve duyuyoruz. Bu çekişmenin de büyüdüğü yönünde bazı belirtiler de açıkça ortaya çıkmaya başlıyor. Almanya en büyük tehdidin doğudan yani Rusya'dan geldiğini düşünüyor. Fransa ise Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra askeri olarak sınırlandırılmasını kullanarak, ekonomik olarak Almanya'ya dayanmasına rağmen Avrupa içindeki en büyük güçmüş gibi hareket etmek istiyor. Avrupa Birliği Ordusu kurulmasını, ATO'nun bir kenara itilmesini istiyor. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti ifadelerinin arkasındaki düşünce bu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ DÜŞMAN GİBİ GÖRÜYOR"

"Türkiye'nin Libya'daki oyunları bozması Fransa'yı rahatsız etti" diyen Çelikkol, Türkiye'ye Berlin gibi bakmadıklarını belirtti.

A Haber'de konuşan emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol, "Türkiye'yi düşman gibi görmeye başladı. Ancak Berlin'in Türkiye'ye bakış açısı daha değişik. Türkiye'nin Afrika, Balkanlar ve Libya'daki politikaları Paris'i rahatsız etti. Türkiye'nin Libya'daki Fransa oyununu bozdu ve Türkiye'yi düşman gibi görmeye başlamış olduğu ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

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