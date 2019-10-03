03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.10.2019

Emekli Amiral Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap! “Son biçmeye çalışanlar 15 Temmuz’da cevabını aldı"

Emekli Amiral Atilla Kıyat sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Kıyat’ın bu paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi. Kıyat’ın siyaset cellatlığına soyunduğunu ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanına bir son biçmeye çalışıyor. Son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz'da verdi.” İfadelerini kullandı. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan ise Kıyat’ın skandal paylaşımının hukuki açıdan suç teşkil etmesinin ötesinde aziz milletimize ve devletimizin beka mücadelesini tehdit eden belli amaçlar güttüğünü ifade etti.

Emekli Amiral Atilla Kıyat sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Emekli amiral Atilla Kıyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur, sonları da benzeyebilir" açıklamasına yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"SİYASİ CELLATLIĞA SOYUNUYOR"
Çelik, Emekli Amiral Atilla açıklamalarına yönelik, şu görüşlerini paylaştı:

"Amirallik yapmış bu şahıs, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar. Şimdi biri çıkıp kendisini Türk ordusunun bir mensubu olduğunu unutup birtakım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa kendisinin yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve Devlet Başkanı'na karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır."

"SON BİÇMEYE ÇALIŞANLAR 15 TEMMUZ'DA KARŞILIĞINI ALDI"
Kıyat'ın siyasi cellatlık yapmaya, Cumhurbaşkanı'na bir son biçmeye çalıştığını belirten Çelik, "O son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz'da verdi. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksul ve bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi? Türk Silahlı Kuvvetleri bütün subaylarıyla bütün komuta kademesiyle ve Mehmetçik'i ile demokrasiye bağlı bir kurumdur. Demokrasi dışında herhangi bir düşünce içerisinde olması düşünülemez." değerlendirmesini yaptı.

"DEVLETİMİZİN BEKA MÜCADELESİNİ TEHDİT EDEN AMAÇLAR…"
Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan da değerlendirmelerde bulundu.

Özkan, Kıyat'ın skandal paylaşımının hukuki açıdan suç teşkil etmesinin ötesinde aziz milletimize ve devletimizin beka mücadelesini tehdit eden belli amaçlar güttüğünü ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap!
Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap!
'Millet İttifakı' çatırdıyor!
'Millet İttifakı' çatırdıyor!
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
''Bin yıl da sürse buradan ayrılmayacağım''
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili AK Parti'den flaş açıklama
Skandal Suriye konferansını böyle savundu! Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama
Skandal Suriye konferansını böyle savundu! Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama
Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Olmuyorsa...
Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Olmuyorsa...
CHP'de kurultay tarihi netleşti
CHP'de kurultay tarihi netleşti
Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı
Belediye Başkan Yardımcısı rehin alındı
İmamoğlu'nun iddiasına canlı yayında yalanlama!
İmamoğlu'nun iddiasına canlı yayında yalanlama!
Kaymakama bombalı saldırının faili öldürüldü
Kaymakama bombalı saldırının faili öldürüldü
Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
İmamoğlu'ndan 'özel sürpriz' sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
İmamoğlu'ndan 'özel sürpriz' sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Daha Fazla Video Göster