Emekli Amiral Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap! “Son biçmeye çalışanlar 15 Temmuz’da cevabını aldı"

Emekli Amiral Atilla Kıyat sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Kıyat’ın bu paylaşımına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi. Kıyat’ın siyaset cellatlığına soyunduğunu ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanına bir son biçmeye çalışıyor. Son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz'da verdi.” İfadelerini kullandı. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan ise Kıyat’ın skandal paylaşımının hukuki açıdan suç teşkil etmesinin ötesinde aziz milletimize ve devletimizin beka mücadelesini tehdit eden belli amaçlar güttüğünü ifade etti.

Emekli Amiral Atilla Kıyat sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Emekli amiral Atilla Kıyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren ile bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur, sonları da benzeyebilir" açıklamasına yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"SİYASİ CELLATLIĞA SOYUNUYOR"

Çelik, Emekli Amiral Atilla açıklamalarına yönelik, şu görüşlerini paylaştı:

"Amirallik yapmış bu şahıs, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar. Şimdi biri çıkıp kendisini Türk ordusunun bir mensubu olduğunu unutup birtakım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa kendisinin yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve Devlet Başkanı'na karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır."

"SON BİÇMEYE ÇALIŞANLAR 15 TEMMUZ'DA KARŞILIĞINI ALDI"

Kıyat'ın siyasi cellatlık yapmaya, Cumhurbaşkanı'na bir son biçmeye çalıştığını belirten Çelik, "O son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz'da verdi. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksul ve bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi? Türk Silahlı Kuvvetleri bütün subaylarıyla bütün komuta kademesiyle ve Mehmetçik'i ile demokrasiye bağlı bir kurumdur. Demokrasi dışında herhangi bir düşünce içerisinde olması düşünülemez." değerlendirmesini yaptı.

"DEVLETİMİZİN BEKA MÜCADELESİNİ TEHDİT EDEN AMAÇLAR…"

Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan da değerlendirmelerde bulundu.

Özkan, Kıyat'ın skandal paylaşımının hukuki açıdan suç teşkil etmesinin ötesinde aziz milletimize ve devletimizin beka mücadelesini tehdit eden belli amaçlar güttüğünü ifade etti.