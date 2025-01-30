Elektrikte yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor! Bin 47 TL’lik tüketimi olana 2 bin TL’lik fatura

Elektrik faturalarında yeni uygulama başlıyor. Aylık 417 kWh'ı aşanlar iki kat fatura ödeyecek. Altında kalanların faturalarında ise bir değişiklik olmayacak. Konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Detayları A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ aktardı.

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