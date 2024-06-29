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Elden kira ödemelerine yakın takip! Kirayı elden ödeyene ceza geliyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 29.06.2024 08:58
Son dakika haberleri… Kirasını bankaya yatırmayan kiracıya da ceza geliyor. Peki elden kira cezasına karşı, maliye ile ev sahibi arasında kalan kiracı neler yapmalı? Hangi formüller uygulanabilir? İşte cevaplar…
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