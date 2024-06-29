Elden kira ödemelerine yakın takip! Kirayı elden ödeyene ceza geliyor

Son dakika haberleri… Kirasını bankaya yatırmayan kiracıya da ceza geliyor. Peki elden kira cezasına karşı, maliye ile ev sahibi arasında kalan kiracı neler yapmalı? Hangi formüller uygulanabilir? İşte cevaplar…

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